Genoa-Verona LIVE 1-0 | Montipò salva su Badelj

(Di venerdì 10 novembre 2023) A Marassi il match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA Marassi,si affrontano nel match valido per la dodicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.1-0: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio a Marassi 9? Punizione di Gudmundsson, Djuric spazza di testa 17? Al tiro Ekuban, si mette in mezzo Magnani 30? Amione di testa su sviluppi di angolo, palla ancora alta 40? Tanti errori da una parte e dall’altra, molte imprecisioni 42? Palo di Ekuban su sviluppi di angolo,a un passo dall’1-0 43? La sblocca Dragusin! Il rumeno porta avanti ilcon uno splendido tiro al ...

Commenta per primo Il gol di Radu Dragusin, che al 44' del primo tempo ha aperto questa sera le marcature tra, è il primo centro siglato in Serie A dal difensore rumeno cresciuto nel vivaio della Juventus. Il classe 2002, approdato alnell'estate 2022 e riscattato il gennaio successivo ...

Infortunio Ekuban – Altra tegola per il Genoa dopo lo stop nel primo tempo di Bani. Questa volta a fermarsi nel corso della sfida contro il Verona è la spalla di Gudmundsson, Caleb Ekuban. Altro ...Una bordata di tribordo. Boom! E lo stadio Ferraris impazzisce di gioia. Radu Dragusin ha messo a segno il suo primo gol in Serie A nel primo tempo di Genoa-Hellas Verona, e lo ha fatto non come suo ...