Genoa-Verona 1-0 | ai rossoblu basta Dragusin | scaligeri ancora ko

(Di venerdì 10 novembre 2023) A Marassi il match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A Marassi,si affrontano nel match valido per la dodicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.1-0: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio a Marassi 9? Punizione di Gudmundsson, Djuric spazza di testa 17? Al tiro Ekuban, si mette in mezzo Magnani 30? Amione di testa su sviluppi di angolo, pallaalta 40? Tanti errori da una parte e dall’altra, molte imprecisioni 42? Palo di Ekuban su sviluppi di angolo,a un passo dall’1-0 43? La sblocca! Il rumeno porta avanti ilcon uno ...

Quattro episodi da moviola nel giro di dieci minuti ine Daniele Orsato, l'espertissimo arbitro del match, oggetto di numerose contestazioni. Si parte con la trattenuta ai danni di Dragusin, la cui maglia si allunga in modo vistoso, ma il ...

Genoa-Verona 1-0: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Serie A: Genoa-Verona 1-0 Agenzia ANSA

Il secondo anticipo del venerdì di Serie A si conclude con la vittoria per 1-0 del Genoa sul Verona. A valere il successo per i grifoni una rete di Dragusin.Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.