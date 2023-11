GdS – Assan Ouedraogo | chi è e come gioca | Milan e Inter su di lui

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 10 novembre 2023) 2023-11-09 15:03:59 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: Figlio di un ex nazionale del Burkina Faso, il centrocampista del 2006 è l’ultimo gioiello dello straordinario vivaio di Gelsenkirchen C’è una frase che a Gelsenkirchen fa sognare, da anni, i bambini. All’entrata del centro sportivo nel quale si allenano le giovanili dello Schalke 04 è incisa la scritta “si entra bambini, si esce campioni”. Non è semplice retorica. Lo Schalke infatti accompagna la scritta con le foto dei vari Neuer, Draxler, Höwedes che hanno indossato la maglia del club quando erano ancora bambini, mettendo però accanto anche le immagini dei tre che tengono in mano la coppa del mondo vinta con la Germania nel 2014. Si entra bambini, si esce campioni. Qualcosa di simile, pur senza diventare campioni del mondo, è successo a Sané, Gundogan, Ozil, Matip e tanti altri ancora. Si entra ...