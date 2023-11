Gaza | raid sull’ospedale di Shifa dove sono rifugiate migliaia di persone | il momento dell’attacco e il panico tra le famiglie

La referente del Ciss continua: "So di un collega che aha perso 47 membri della sua famiglia. Conosco una bambina di un anno che neiisraeliani ha subito la frattura del bacino. I miei ...

Israele concede “brevi pause ma nessuna tregua”. Civili in fuga. Raid su ospedale al-Shifa: 6 morti - Eilat, suona la sirena e la gente cerca riparo in un negozio al piano seminterrato (Video) - Eilat, suona la sirena e la gente cerca riparo in un negozio al piano RaiNews

Mondo, ultime notizie. Netanyahu, Israele non cerca né di governare né di occupare Gaza. Fonti ... Il Sole 24 ORE

Le immagini degli attacchi nella notte al complesso dell'ospedale di Shifa a Gaza City (attenzione immagini e suoni non adatti a un pubblico sensibile) ...Stop di quattro ore al giorno per i combattimenti a nord di Gaza, per permettere la fuga dei civili. Il premier di Gerusalemme smentisce l'ipotesi di occupazione della Striscia. Si tratta per la liber ...