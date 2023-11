Gaza | oltre 100 dipendenti dell' Onu uccisi in un mese

...suanche dopo la fine guerra ' 'L'esercito continuerà a mantenere il controllo suanche ... Guarda il video Trattative in corso per la liberazione dei 240 ostaggi , daun mese nelle mani ...

Combattimenti intorno agli ospedali di Gaza. Blinken: troppi ... RaiNews

Guerra ultime notizie. Gaza, tank israeliani sparano su palestinesi in fuga dal nord. Blinken (Usa): ... Il Sole 24 ORE

Il mondo accademico si divide sulla guerra in Israele e Palestina. La settimana scorsa era toccato all’Università di Bologna con un appello unilaterale in favore di «Gaza in primis» firmato da quasi ...Sale a oltre 11.078 morti il bilancio delle vittime a Gaza da quando Israele ha iniziato a colpire la Striscia in rappresaglia agli attacchi del 7 ottobre compiuti dai militanti di Hamas. Lo riferisce ...