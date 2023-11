Gaza | l’unica soluzione è premere sui rispettivi governi perché cambino posizione sui ‘due Stati’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) di Claudia De Martino Oggi i media si dividono in due categorie: quelli che sono ossessivamente concentrati sulle operazioni di guerra e seguono nei dettagli l’incursione di terra israeliana; e quelli che riportano altrettanto nel dettaglio la conta dei bombardamenti e delle vittime palestinesi. In questo affannato sforzo di descrivere ogni fase dell’avanzamento della guerra – e nel tentativo spesso di trovare un colpevole per questa nuova esplosione di violenza – si perde di vista che il modo migliore di contribuire alla pace sarebbe prospettare una via d’uscita dai problemi strutturali che hanno innescato questo conflitto, dove non è possibile compiere una netta divisione tra vittime e carneficientrambi i contendenti – Hamas e l’attuale governo israeliano – sono altrettanto responsabili della violenza attualmente in corso. Da spettatori esterni al conflitto, ...