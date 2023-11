Gaza | l’ambasciatore palestinese chiede la «fine del massacro» L’ira di Israele contro l’Onu | «È complice di Hamas»

Leggi su open.online

(Di venerdì 10 novembre 2023) Seduta tesissima quella di oggi – 10 novembre – al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, mentre sul campo la situazione è in continua evoluzione. La riunione si è aperta con un minuto di silenzio per tutte le vittime di questo conflitto, come chiesto dalcinese Zhang Jun, presidente di turno dell’organo. Dopo l’appello al cessate il fuoco del direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha posto l’accento sul numero di vittime tra i bambini nella Striscia di– «ne viene ucciso uno ogni dieci minuti» – e sul sistema sanitario al collasso nell’area, è intervenuto anchealRyand Mansour. «Mentre parliamo, gli ospedali sono diventati il primo obiettivo di. Le bombe arrivano ovunque, ...