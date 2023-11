Gattino di pochi mesi gettato da un’auto in corsa e soccorso dalle Guardie Zoofile; muore il giorno dopo

(Di venerdì 10 novembre 2023) Pubblicato il 10 Novembre, 2023 Un episodio di inaudita crudeltà quello verificatosi domenica s, intorno alle 9.30, nella zona di Borgo Vodice, sulle sponde del fiume Sisto. Un agricoltore locale, mentre era al lavoro sul trattore, ha assistito con sgomento al lancio di un cucciolo da parte di ignoti occupantivettura bianca in. Intervento Rapido dellee Ittiche Fipsas L’agricoltore, incuriosito e sconvolto dalla scena, ha immediatamente avvertito lee ittiche Fipsas. Il recupero del povero animale non è stato affatto semplice, vista la fitta vegetazione circostante. Il, invisibile ma udibile, è stato localizzato grazie alleche hanno ...

giorni fa, invece, ho letto dellanciato da due metri di altezza a Ragusa, sempre da un minore che alla fine del video postato sui social ridacchia felice. Ogni giorno la cronaca ci ...

Latina, gattino di pochi mesi lanciato da un'auto in corsa Il Faro online

L’affascinante mistero delle fusa del gatto, medicina per l’anima La Stampa

Passando accanto ad una scarpa abbandonata per strada, Goran Marinkovic non si aspettava certo un ritrovamento così triste.Furia degli animalisti "Fino a poche ore fa circolava in rete un video ai limiti dell'assurdo in termini di violenza e crudeltà. Un uomo armato aizza tre cani, presumibilmente di sua proprietà, ...