Gasperini | ‘Cosa ci si aspetta dall’Atalanta? Non lottiamo per lo scudetto…’ | Europa League

(Di venerdì 10 novembre 2023) 2023-11-10 00:30:00 Arrivano conferme: Al termine del match vinto per 1-0 contro lo Sturm Graz, il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Il primo tempo è stato abbastanza sofferto perché loro pressavano molto bene e noi andavamo più in difficoltà a giocare tecnicamente bene. Secondo me giocavamo anche sotto ritmo. Il secondo tempo siamo partiti subito forti, è stata un’altra partita”. La qualificazione in anticipo può permettervi di gestirvi meglio in virtù del campionato?“Indubbiamente sì. Anche se chiaramente ambiamo al primo posto con la partita contro lo Sporting, squadra più accreditata ad inizio del girone. Aver raggiunto la qualificazione è un buon traguardo, ci dà la possibilità di lavorare bene, con serenità e far crescere un po’ tutti”. Bakker?“Sulle fasce abbiamo sempre giocato con Ruggeri e Zappacosta. Stasera ha ...