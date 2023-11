Garcia | record da incubo | nessuno come lui dal ritorno in Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il Napoli di Rudistenta a trovare continuità nelle vittorie, in particolar modo fra le mura amiche del Diego Armando Maradona. Il pari con l’Union è stata l’ennesima doccia fredda per il Napoli, totalmente incapace di imporsi al Diego Armando Maradona, dove ha raccolto la miseria di due vittorie in questi primi 3 mesi di campionato e Champions League. Reparti slegati, difesa poco reattiva, palle goal sciupate, tanti gli interrogativi che aleggiano sul Napoli di Rudi, finito sul banco degli imputatiprincipale colpevole degli insuccessi di quelli che rappresentano ad oggi, ancora i campioni d’Italia in carica. Partenza Napoli, dato sconcertante per RudiNeanche l’intervento di Aurelio De Laurentiis ha sortito gli effetti sperati, con gli azzurri imbattuti nelle ultime 5, ma non ancora ...