Garcia ieri ha riunito il consiglio dei saggi a Castel Volturno

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 novembre 2023) . Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. È possibile – se non addirittura scontato – chee i suoi, in sala video, abbiano parlato ancora di questo, dell’ennesima notte dei rimpianti in un tempo così breve, degli umori dell’ambiente, dei cambi, del gol di Fofana e degli inspiegabili errori di posizionamento sugli angoli a proprio favore pagati a carissimo prezzo (in tutti i sensi). Anzi, è possibile che questi capitoli abbiano arricchito la seduta deldeiconvocata proprioda Rudi al centro sportivo di, in occasione dell’allenamento: lui, l’allenatore in difficoltà di una squadra in difficoltà, e poi Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa e Zielinski in ordine di schieramento. I senatori ma più ...