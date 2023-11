Gambizzato per presunto furto | anche cugino tra i due arrestati

Leggi su anteprima24

Lo ritenevano l'autore di undi preziosi avvenuto a casa di uno dei suoi cugini e, per punirlo, lo hanno prelevato con l'auto e condotto nelle campagne dei Camaldoli, a Napoli, per gambizzarlo: si chiamano Raffaele Petrone (della vittima) e Luigi Nasti, di 36 e 37 anni, i presunti responsabili del ferimento del 25enne del quartiere napoletano di Pianura Luca Mangiapia, giunto in gravi condizioni nell'ospedale Cardarelli di Napoli nelle prime ore dello scorso 2 novembre. Purtroppo, malgrado l'intervento dei medici, la vittima, che aveva una brutta ferita alla gamba sinistra, ha perso un piede. Ad entrambi gli indagati carabinieri del Vomero hanno notificato un arresto in carcere, emesso dal gip di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura partenopea. Successivamente per il...