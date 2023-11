Gaeta Pietro D’Orazio è il vincitore della selezione per il nuovo dirigente comunale

... Don Vittorio Sommella parroco della Cattedrale parrocchia Santa Maria Assunta al Duomo, Anna... Luciano Brancaccio, Giacomo Di Gennaro, Viola Iacobelli,Spirito, Mario Calabrese, Anna ...

Montecassino, morto l'abate emerito Pietro Vittorelli. Fu coinvolto (e assolto) nello scandalo dei fondi ilmessaggero.it

Sabato la Presentazione del libro “Gente di Mare” di Pietro Zangrillo a Itri LatinaNews.eu

Non c’è sosta per il Colleferro. La formazione rossonera ha “bagnato” con una vittoria l’esordio di mister Pietro Bosco: al “Caslini” è arrivato un prezioso 2-0 firmato dal calcio di rigore di Danieli ...A.G, l’anziano ex operaio di Cellole indagato per l’omicidio dell’insegnante Pietro Caprio, ha negato anche davanti al gip di Santa Maria Capua Vetere di aver ucciso la vittima. Cosa sappiamo del pres ...