Futuro Garcia | la notizia non lascia dubbi | avete sentito?

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 10 novembre 2023) Rudinon riesce ad incidere sulla panchina del Napoli, la sua fiducia è sempre limitata ed arrivano nuovi aggiornamenti Il pareggio casalingo contro l’Union Berlino ha costretto gli azzurri a non essere ancora sicuri della qualificazione agli ottavi di Champions League. Quest’anno lo stadio Diego Armando Maradona sembra quasi proibitivo per il Napoli. La squadra di Rudiinfatti fatica di più nelle partite in casa. Fino ad ora il dato è abbastanza preoccupante: in 7 incontri giocati nel proprio stadio, il Napoli è riuscito a vincere soltanto due volte contro Udinese e Sassuolo, poi sconfitte contro Lazio, Fiorentina e Real Madrid e i due pareggi contro Milan e Union Berlino. Gli uomini direndono molto di più in trasferta, per cambiare marcia servirà vincere e convincere anche al Maradona dove domenica arriverà ...