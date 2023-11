Furto con scasso in un bar | due slot machine forzate e denaro sottratto

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutocona Pago Veiano presso un bar sulla strada provinciale n.58, in contrada Piane. Questa mattina, all’alba, ignoti, probabilmente con l’utilizzo di un mattone, penetravano all’interno dell’attività dopo aver manomesso anche il sistema di allarme e dopo aver forzato duerubavanocontante ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Giorgio del Sannio e il Comandante di Stazione di Pietrelcina per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

