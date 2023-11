Furto aggravato di merce | scattano gli arresti per un 39enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri di Mercato San Severino su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore, nella nottata del 9 novembre scorso, hanno arrestato in flagranza di reato pera Roccapiemonte undi Castel San Giorgio. I Carabinieri nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto alla microcriminalità di genere e alla prevenzione dei reati contro il patrimonio hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare l’indagato, rinvenendo sull’auto cui viaggiavavaria per un valore complessivo di alcune centinaia di euro risultata rubata poco prima in due attività commerciali. L’uomo dovrà ora presentarsi dinnanzi la polizia giudiziaria e rispondere del presunto reato commesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.