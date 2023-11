(Di venerdì 10 novembre 2023) Il Ceo del Milan: "Decreto crescita unica leva competitiva che abbiamo" ROMA - "Noi cerchiamo di non esaltarci troppo, conta il progetto e l'andamento nel medio e nel lungo periodo. Da professionista e tifoso, una partita del genere in notti di Champions è particolarmente piacevole e importante, spe

...tracci una linea' Quello di Ibrahimovic al Milan è sicuramente un ritorno che i tifosi rossoneri sognano, l'importanza dello svedese la sottolinea lo stesso: 'Ibra, innanzitutto, è ...

Furlani 'Spero vittoria col Psg tracci una linea, Ibra Un leader' Tiscali

Furlani: Milan-Ibra progetto a lungo termine. La Champions traccia un solco Tuttosport

Il Ceo del Milan: 'Decreto crescita unica leva competitiva che abbiamo' ROMA (ITALPRESS) - 'Noi cerchiamo di non esaltarci troppo, conta il ...Milano, 10 nov. - (Adnkronos) - "Non so dare una tempistica esatta e neanche un ruolo, ma può solo far piacere ad una persona come, nel mio ruolo e come tifoso rossonero, poter tornare a lavorare con ...