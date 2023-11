Furfaro va all' assalto del governo Chirico lo inchioda | Le è sfuggito

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 novembre 2023) Un dibattito dai toni molto accesi, uno scontro in diretta tv. A Piazzapulita, il programma di approfondimento politico guidato da Corrado Formigli e in onda tutti i giovedì sera su La7, a dare il via alla discussione è stato il tema del patto sui migranti tra Italia e Albania. In particolar modo, gli ospiti in studio hanno cercato di sviscerare i motivi per cui, anche di fronte a una soluzione, il Pd è andato all'del. Se in un primo momento i dem hanno proposto di far uscire il premier albanese Rama, reo di aver firmato l'accordo con Meloni, dal Psoe, poi hanno fatto dietrofront perché il premier tedesco Olaf Scholz ha dichiarato di apprezzare la soluzione italiana di aprire Cpr in altri Paesi. A intervenire sul tema è stato Marco: "È un accordo inutile, non servirà a rallentare i flussi migratori e ...