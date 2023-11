Friends | quella volta che Jean-Claude Van Damme si prestò per un cameo | “Recitazione terribile”

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 10 novembre 2023) Non tutti iescono col buco. È quello che possiamo dire parlando dell’esperienza di Vannel telefilm culto. Corre l’anno 1996.è alla sua seconda stagione e negli States va in onda una puntata (intitolata Il grande Marcel, in due parti) che vede il came diVan, nel rulo di se stesso. Vanè protagonista di un triangolo amoroso con Rachel (Jennifer Aniston) e Monica (Courteney Cox) e, a quanto pare, la sua esperienza sul set del telefilm culto non è stata delle migliori. È stato lo stesso attore belga specializzato in film d’azione e di arti marziali ad ammetterlo in un’intervista rilasciata al New York Post: “La mia. Sembro un prosciutto… mi ...