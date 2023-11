Frank Borman | morto astronauta che orbitò attorno alla Luna

È morto a 95 anni, astronauta statunitense che fu il comandante della missione spaziale Apollo 8, la prima con a bordo un equipaggio ...

Morto Frank Borman, il primo uomo ad orbitare intorno alla Luna Corriere della Sera

E' morto Borman, primo astronauta che orbitò attorno alla Luna Agenzia ANSA

Astronaut Frank Borman, who commanded NASA's first Apollo mission to the moon, has died aged 95. Borman commanded Apollo 8's historic Christmas 1968 flight, which saw the spacecraft circle the moon 10 ...Financial; NASA declared on Thursday the departure of Cosmonaut Frank Borman, a trailblazer in space exploration and the revered leader of the revolutionary Apollo 8 mission, cele ...