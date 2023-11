Francesco Salvi | «Drive In mi cambiò la vita Mi pagavano dieci volte di più per una serata»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 novembre 2023)a tutta ruota sulle pagine del Corriere della Sera. In una lunga intervista racconta una lunga parte della suae della sua carriera legata a tormentoni «C’è da spostare una macchina», e trasmissioni cult comeIn Allora tutto nasceva sempre dall’improvvisazione, «Eravamo tutti semidisperati. Ricordo una foto con Beppe Viola, Jannacci, Abatantuono, Porcaro, Mauro Die Faletti a presentare un programma che non esisteva, che forse avremmo fatto. Jannacci per rincuorarci diceva: dopo ti spiego, ma tanto quando parlava lui non si capiva niente». C’era anche Antonio Ricci al Derby.: «Quando era sul palco a un certo punto gli usciva sangue dal naso e doveva scappare. Tutte le. E si prendeva pure ...