Francesco Salvi | Drive-In | il mio spartiacque

(Di venerdì 10 novembre 2023) «Quando rubai un’autoradio fuori dagli studi diIn Faletti mi lasciò senza sketch, a salvarmi fu un camionista» Corriere della Sera, di Renato Franco, pag. 31 Tormentoni non sense («saluto tutti tranne che a illo, perché illo ha fatto appelloso»), canzoni demenziali di successo («c’è da spostare una macchina, è un diesel»), pubblicità inventate («l’amaro Qualunque, l’amaro per l’uomo inutile»),è stato una star comica degli anni 8o —In e MegaShow su tutti — con la sua ironia asimmetrica, lo sguardo dispari e trasversale. Quanto di più vicino a un folle. Nato a Luino, un posto che non offre niente, «per questo ci sono mille pulsioni che ti spingono ad andare via». Chi era «illo»? «Mio fratello non voleva saperne del latino, mia madre lo ripeteva con lui ogni giorno, ...