FOTO | Triple H | Nick Khan e Dana White insieme al MSG per un evento boxe

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 novembre 2023) La fusione da WWE e UFC ha portato ad una vera e propria rivoluzione societaria. Nella serata di ieri si è svolto l’diHollywood Fight Night presso il Madison Square Garden di New York, trasmesso anche su UFC Fight Pass. Piatto forte della serata il match tra Callum Walsh e Ismael Villareal. Per l’occasione seduti in prima fila c’eranoH,. Qui sotto l’immagine.al MSGH,andtaking in the #HFNBoxing from the @TheTheaterAtMSG pic.twitter.com/RuNPCH2uB0— FITE (@FiteTV) November 10, 2023