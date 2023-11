FOTO Inaugurazione della provinciale 151 | Fusco | “Una giornata storica per Castelpoto”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’di un ponte non è solo l’atto del taglio in sè, è anche la possibilità di allontanare l’isolamento e unire le popolazioni per cementare ancora di più i rapporti. C’è tutto questo nel nuovo ponte Manfredi di Svevia, la151 ‘Portelle’, la nuova arteria che uniscea Foglianise e il comune del sindacoall’intera Valle Vitulanese. Un passo in avanti, il fruttosinergia tra le istituzioni e tra i Comuni interessati che non hanno fatto mancare la propria presenza in questache, giustamente, è stata definita molto importante. “Con un pizzico di orgoglio – ha commentato il primo cittadino – è unaper la comunità. Si tratta di un’opera desiderata dall’intero ...