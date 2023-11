Forum della pace di Parigi | Alberto di Monaco e quel bacio a Brigitte Macron

Leggi su dilei

(Di venerdì 10 novembre 2023)diè aper partecipare al, ospitato da Emmanuel. Ma sua moglie Charlene dinon lo ha accompagnato e lui ne approfitta per salutare calorosamente la First Ladycon unmolto confidenziale. In fondo, non è la prima volta che i due si mostrano complici.disenza Charlene Charlene dilascia nuovamente soloa occuparsi di rappresentare il Principato nel mondo. La Principessa infatti non lo ha seguito aldi, nonostante ...