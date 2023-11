Formazioni ufficiali Venezia-Catanzaro | Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ledi, sfida valida per la tredicesima giornata di. Partita ad alta quota, con la compagin allenata da Vanoli che guida il gruppetto che insegue il Parma capolista nel campionato cadetto. Due vittorie di fila e quattro nelle ultime cinque per i lagunari, che in casa provano ad allungare la striscia. Cerca invece di interrompere un mini-periodo negativo la squadra di Vivarini, reduce da due sconfitte consecutive. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 10 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa ...