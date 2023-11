Formazioni ufficiali Sassuolo-Salernitana | le scelte dei due tecnici

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 novembre 2023), ledei due allenatori per il match in programma alle 18:30 Diramate ledi, match di Serie A in programma oggi alle ore 18:30.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Defrel, Castillejo; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.(3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Maggiore, Candreva; Ikwuemesi, Tchaouna, Dia. Allenatore: Inzaghi.