Fondi Beni confiscati alla criminalità | il Comune si aggiudica altre risorse per la ristrutturazione

(Di venerdì 10 novembre 2023)– C’è anchetra i Comuni beneficiari dell’ultima tranche di finanziamenti regionali per ladiorganizzata. Nello specifico, partecipando ad un apposito bando, come riportato nella determinazione numero G12261 del 18 Settembre 2023 della direzione Affari istituzionali e personali, l’Ente si èto 59.752 euro. Secondo il progetto L'articolo Temporeale Quotidiano.

La ministra Locatelli ha smentito parlando di "non spesi, che verranno recuperati". Quando ... Una vera e propria discriminazione, visto che si tratta didi prima necessità. Tanto è vero che ...

Beni confiscati alla criminalità: il Comune di Fondi si aggiudica altre ... Comune di Fondi

Messina, truffa su fondi Ue agricoltura: sequestro beni da 97mila ... Il Sole 24 ORE

Spiegano i volontari di Cav: "Da circa tre anni vi parliamo di Casa Aldina che oltre a essere la nostra sede, è anche un luogo di incontro per mamme, uno spazio aperto per l'accoglienza, e adesso anch ...Ritorna il calo dei prezzi unito alla flessione dei fondamentali dell’economia. Ben più grave dell’inflazione in un contesto di bolla immobiliare e domanda esterna debole ...