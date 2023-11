(Di venerdì 10 novembre 2023) LAGO DI DOBBIACO, Alto Adige - È un piccolo lago alpino, di origine franosa, situato in Val Pusteria a un centinaio di chilometri da Bolzano, al confine tra il Parco Naturale Tre Cime e il Parco ...

Leggi Anche Disegni di vini: i vigneti che trasformano le colline in quadri ONTARIO, Canada - Uno dei luoghi al top in cui dedicarsi alc'è, naturalmente, il Canada, con i suoi grandi spazi e ...

Foliage: dove i colori d’autunno si riflettono sull’acqua TGCOM

Foliage in Calabria: dove e quando ammirare i colori dell'autunno calabriadirettanews

I boschi d’autunno si accendono di colori prima di scivolare nel grigio dell’inverno: gli alberi vivono la loro stagione più affascinante e invitano i viaggiatori al foliage: questo termine inglese ...Mercatini di Natale, città che scintillano e la prima neve in montagna: ecco dove andare per il Ponte dell'Immacolata 2023. In Italia e all'estero ...