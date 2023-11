(Di venerdì 10 novembre 2023) METZ (FRANCIA) - Giornata sfortunata quella odierna per Fabiosconfitto in due set da Ugo Humbert nella semifinale dell' Atp 250 di Metz. Il francese è stato padrone assoluto della gara e si ...

METZ (FRANCIA) - Giornata sfortunata quella odierna per Fabiosconfitto in due set da Ugo Humbert nella semifinale dell' Atp 250 di Metz. Il francese è stato padrone assoluto della gara e si è imposto agevolmente in due set per 0 - 6, 2 - 6.

Fognini, gesto di frustrazione: si prende il warning nel secondo set Corriere dello Sport

Il gesto a sorpresa di Djokovic: Dimitrov in lacrime, lui prende una decisione Corriere dello Sport

METZ (FRANCIA) - Giornata sfortunata quella odierna per Fabio Fognini sconfitto in due set da Ugo Humbert nella semifinale dell' Atp 250 di Metz. Il francese è stato padrone assoluto della gara e si è ...Scopri le ultime Notizie dal mondo del Tennis: news in tempo reale su Tornei, Risultati e Classifiche dei Campioni del Tennis italiano e internazionale - Pagina 263.