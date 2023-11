Focene | messa in sicurezza del collettore fognario | scatta l’ordinanza del Sindaco

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 novembre 2023) Fiumicino, 10 novembre 2023 – Allagamenti, erosione e cittadini sempre più in allarme: per risolvere una grave problematica che affligge da tempo, in particolare la zona nord di Mare Nostrum, la stessa sarà interessata da un importante intervento diindel“Capodoglio”, come stabilito dalsindacale n.63 del 9 novembre 2023 In quella zona, infatti, è a rischio il tombinopresente sulla spiaggia (leggi qui), che sta sprofondando ed è quasi privo di copertura a causa delle forti mareggiate. “La spiaggia prospiciente il SIC di Macchiagrande posta tra l’abitato dia sud e l’abitato di Fregene a nord è interessata negli ultimi anni, come buona parte degli arenili della costa laziale, da ...