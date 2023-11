Focene | ci siamo | ruspe in azione per la messa in sicurezza del collettore fognario

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 novembre 2023) Fiumicino, 10 novembre 2023 – Sono in corso le operazioni dellaindel“Capodoglio” a, nella zona di Mare Nostrum. Da questa mattina il Consorzio di Bonifica del Litorale Nord sta intervenendo con leper rimuovere la sabbia e a migliorare le condizioni di deflusso a mare delle acque provenienti dal Canale delle acque Alte e dal canale emissario dello Stagno di, come stabilito dall’ordinanza sindacale (leggi qui). Creando una apertura, l’acqua del canale potrà defluire, evitando gli allagamenti negli abitati limitrofi, in modo da “scongiurare il pericolo imminente e a garantire la naturalità dei luoghi”. “stanchi di dover combattere da anni, forse anche troppi, con la paura degli allagamenti. ...