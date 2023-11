(Di venerdì 10 novembre 2023) Il Ministero della Cultura acquista la Madonna di via Pietrapiana per la collezione fiorentina. La rara terracotta sarà allestita nel Salone di

Il Ministero della Cultura acquista la Madonna di via Pietrapiana per la collezione fiorentina. La rara terracotta sarà allestita nel Salone di Donatello

Firenze, un “nuovo” Donatello per il Museo Nazionale del Bargello LA NAZIONE

Nuovo codice giallo domani a Firenze per pioggia e rischio ... Comune di Firenze

L'Assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare di come viene vissuto lo sport nella città di ...Dal 12 novembre si apre il sipario sul Teatro Cinema Italia di Pontassieve. Questo il nome dello spazio che raccoglie l’eredità dell’ex Cinema Italia di Pontassieve, conosciuto anche come “Pro Familia ...