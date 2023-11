Fiorentina Vs Bologna | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 10 novembre 2023) Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Entrambe le squadre, divise da un solo punto e in lotta per un piazzamento europeo, stanno disputando una buona stagione, anche al di sopra delle aspettative.Vssi giocherà domenica 12 novembre 2023 alle ore 15 presso lo stadio Franchi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola, dopo un ottimo inizio, sono incappati in tre sconfitte consecutive che ora li vedono relegati all’ottavo posto con 17 punti in undici partite. Nonostante ciò, la squadra di Italiano è ancora pienamente in corsa per un posto in Europa, ed ha tutte le carte in regola per riprendersi. L’avvio dei felsinei è stato per certi versi sorprendente con 18 punti raccolti in undici partite. La squadra di Thiago Motta è ...