Fiorentina | i tifosi della Curva Fiesole tornano sugli spalti contro il Bologna

(Di venerdì 10 novembre 2023) “Da domenica ritorniamo ai nostri posti, celebrando i 50 anni. Una parte del ricavatoraccolta fondi, sarà donato alla Misericordia di Campi Bisenzio, impegnata insieme a noi a spalare il fango e ad assistere le famiglie alluvionate”. Lo annuncia la tifoseria organizzatasulla propria pagina Facebook, aggiungendo le istruzioni per la coreografia che sarà fatta domenica prossima e che non era andata in scena lo scorso fine settimana. Latorna quindidopo l’assenza nel matchla Juventus per rimanere a spalare ed aiutare nelle zone alluvionateToscana duramente colpite nei giorni precedenti dalle piogge. SportFace.

appassionati di queste discipline hanno così un'ulteriore opportunità di assistere al ...00 Rubrica: Play With - Shade ore 12:25 Calcio Femminile Serie A: Sampdoria -(diretta ...

Cukaricki-Fiorentina, il racconto di tifosi viola in Serbia: “Viaggio bellissimo, ma l'importante è vincere” LA NAZIONE

PAGELLE A CONFRONTO: Ranieri il migliore, male Sottil e Ikoné. I tifosi bocciano Nzola Fiorentina.it

Nella gara contro la Juve, la Curva Fiesole della Fiorentina non era entrata allo stadio per stare vicina ed aiutare le vittime dell'alluvione che ha colpito la Toscana. Domenica invece, tutti tornera ...C'è stato un momento, subito dopo il cambio per far entrare Kouame al suo posto contro il Cukaricki, in cui M'Bala Nzola non ha sentito solo le critiche che gli sono piovute addosso ...