Fiorentina | Biraghi | «Conference | l’obiettivo è raggiunto»

All.: Italiano Arbitro : Schroder (Ger) Reti : pt 8' Nzola (rig) Angoli : 7 - 2 per laRecupero : 4', 6' Ammoniti : Ndiaye per proteste, Adetunji,, Nikcevic, Singh per gioco ...

FIORENTINA, BIRAGHI: "STRADA GIUSTA, ANDIAMO AVANTI COSÌ" - Sportmediaset Sport Mediaset

Seconda vittoria consecutiva in Conference League per la Fiorentina. I viola battono per 1-0 il Cukaricki grazie alla prima rete europea in carriera di Nzola. La squadra di Italiano vola al primo ...I voti di Cukaricki-Fiorentina, match della quarta giornata dei gironi di Conference League. CUKARICKI (4-3-3): Filipovic 5,5, Nikcevic 5,5, Vranjes 5 (68' Jovanovic 5,5), Kovacevic 6, Tosic 6; ...