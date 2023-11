Fiorello brucia la Rai | Hanno chiamato lui | ecco chi condurrà L' Eredità

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 novembre 2023) Rassegna stampa all'insegna del buon umore e una domanda su tutte: chi sarà il nome nuovo della Rai?, in collegamento dal 'glass' del Foro Italico, insieme a Biggio, Casciari e tutta la banda, nel corso di Viva Rai2 ha toccato l'argomento L', quiz show di Rai1 che dovrebbe cambiare conduttore, a discapito di Pino Insegno: "Si è parlato tanto, la vita va così, si può vivere anche senza: i miei parenti non milasciato niente e me la sono cavata", ha ironizzato lo showman siciliano. "Anche a mechiuso programmi, sono cose che succedono: troppo clamore - ha poi aggiunto ancora - Vi dico io il nome del sostituto, che la Rai sta nascondendo: sarà il generale Figliuolo, perché quando c'è un'emergenza arriva lui con le sue medaglie e dice 'ci penso io'", è la battuta ...