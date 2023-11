Filippo Volandri | “A Torino Sinner può fare bene | il pubblico lo aiuterà”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) “AJannik puòe l’energia delsarà fondamentale: la utilizza sempre meglio. Djokovic, cosa ha in più degli altri? Trova la quadra anche quando fatica, sa gestire i punti importanti e ha un’intelligenza tattica che nessuno ha raggiunto”. Lo ha detto in un’intervista al Corriere dello Sport il capitano azzurro di Coppa Davis,in vista della nuova edizione delle Nitto ATP Finals che vedràtra i protagonisti. Rispetto al 2021 il numero 4 al mondo è migliorato “tantissimo, è un giocatore nuovo e più completo”. E su cosa puòmeglio: “La fase di transizione, la ricerca della rete e la volée come esecuzione. La partita di Pechino contro Medvedev ha fatto capire che è sulla strada giusta, lì ho visto tanto ...