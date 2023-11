Figura da peracottari sull' Albania | Provenzano asfaltato! | Capezzone sotterra il Pd | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Eccoci ad "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorrettissima di Libero curata da Daniele. In primo piano il jihadista armato e minaccioso nella metrò di Milano, vicenda che scandisce l'apertura del nostro quotidiano. Poi c'è il fronte di guerra: prosegue il "no" al cessate il fuoco, "che sarebbe oggettivamente un gran favore per i capi di Hamas", rimarca il direttore editoriale di Libero. Ci saranno soltanto delle mini-tregue. Altro aspetto importante, quello dei foto-reporter "embedded" con Hamas: sapevano in anticipo dell'attacco dello scorso 7 ottobre? Domani il Pd scende in piazza. Ed Elly Schlein è nel panico: i compagni infatti non riescono nemmeno a controllare le bandiere. Il diktat al servizio di sicurezza è quello di impedire che al corteo ci siano bandiere palestinesi: ammessi soltanto i vessilli della pace e del Pd. Insomma, il Pd ...