Fedez gioca a tennis con Vittoria | ma lei non accetta la sconfitta | il video

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 10 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione La famiglia Ferragnez torna a far divertire il web, questa volta con undie la figlia. La bimba, come il fratellino Leone, amare con il papà, ma quando perde le reazioni sono esilaranti. Cosa sarà successo? La piccola, nonostante i vari tentativi, non è riuscita a prendere la pallina con la racchetta dae la delusione era ben visibile in volto. Ma scopriamo nel dettaglio il post.: la reazione della bimba è esilarante Come ...