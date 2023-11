Fear Street | un quarto film horror standalone in preparazione per Netflix

(Di venerdì 10 novembre 2023) La trilogiadiproseguirà con unseguito per ora, messo in cantiere da. Un nuovodi, basato sui romanzi di R.L. Stine, è in lavorazione per conto di. "Ovviamente, ci sono molti libri", ha detto a Collider Scott Stuber, responsabile deidi. "C'è unosu cui stiamo lavorando proprio ora e stiamo cercando di ottenere la sceneggiatura giusta, ma mi piace molto, e così anche il team creativo all0opera. Quindi penso che se riusciremo a ottenere quella sceneggiatura, espanderemo il franchise." La trilogia di, diretta ...

"Ha un'aura da star", afferma Jerry Lorenzo, fondatore diof God. Quel "non so che" capace di ... in Italia le era stato negato di Monica Coviello Dai red carpet allostyle, il fashion ...

Fear Street 4 si farà! Netflix al lavoro su un film stand alone Everyeye Cinema

Fear Street, RL Stine si sbilancia sul sequel della trilogia horror su ... ComingSoon.it

Home Secretary Suella Braverman wrote an article attacking police over alleged bias in favour of pro-Palestinian protesters without No 10 sign-off.Quale libro sia attualmente in fase di trasformazione in un film è qualcosa che il capo di Netflix Stuber non rivelerà, e con più di 50 titoli del catalogo di R.L. Stine tra cui scegliere, non è un ...