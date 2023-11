FC 24 RTTK Tracker – Verso la fase ad eliminazione

Leggi su imiglioridififa

(Di venerdì 10 novembre 2023) Vuoi scoprire quali cardstanno per ottenere l’upgrade o l’hanno già ottenuto? Aggiungi il nostroai preferiti per non perdere gli aggiornamenti! Le card Road to the Knockouts (), “laad” nella traduzione italiana, su FC 24 hanno la possibilità di ottenere al massimo due upgrade: In caso di qualificazione allaaddiretta della stessa competizione in cui hanno disputato laa gironi (ad esempio non viene preso in considerazione il passaggio del turno delle squadre terze classificate nei gironi di Champions League che “retrocedono” in Europa League In caso di vittoria di almeno 2 delle ultime 5 partite dei gironi, ossia di quelle disputate da martedì 3 ottobre in ...