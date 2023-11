Fantastic Four | Jake Gyllenhaal è la prima scelta di Marvel per il ruolo di Reed Richards?

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 10 novembre 2023) Continuano i rumor sul casting del nuovo reboot deii Quattro ad opera deiStudios. Ora che lo sciopero della SAG-AFTRA è stato risolto, i fan attendono con ansia gli annunci di casting per alcuni grandi film tratti da fumetti, e il reboot deii Quattro deiStudios è proprio in cima alla lista. Secondo l'insider Daniel Richtman,sarebbe ora ladellaper interpretare. In precedenza, si era spesso fatto il nome di Adam Driver per il, ma pare che iStudios siano andati oltre. Secondo gli ultimi sviluppi, Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning) sarebbe ormai quasi ...