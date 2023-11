Falso elettorale | chiesti 8 mesi di reclusione per il leghista Riccardo Molinari

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ottodiè la condanna chiesta dalla procura di Torino per, capogruppo della Lega alla Camera dei deputati, e per altre due persone processate del capoluogo piemontese per un presunto. Il pubblico ministero Gianfranco Colace ha specificato che si tratta del "minimo della pena". La vicenda si riferisce alle elezioni comunali a Moncalieri (Torino) del 2020, quando dall'elenco dei candidati fu depennato il nome di un ex di Forza Italia appena approdato alla Lega.