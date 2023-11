Falso elettorale | assolto il leghista Riccardo Molinari

(Di venerdì 10 novembre 2023) È stato, capogruppo della Lega alla Camera dei deputati, dall'accusa di. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Paolo Gallo, del tribunale di Torino, perché "il fatto non sussiste", e riguarda anche gli altri due imputati. La procura aveva chiesto otto mesi di reclusione. La vicenda si riferisce alle elezioni comunali a Moncalieri (Torino) del 2020, quando dall'elenco dei candidati fu depennato il nome di un ex di Forza Italia appena approdato alla Lega.

Riccardo Molinari è stato assolto dall'accusa di. La sentenza è stata emessa dai giudici torinesi perchè il fatto "non sussite" . La procura aveva chiesto otto mesi di reclusione. La vicenda si riferisce alle elezioni comunali a ...

Falso elettorale, chiesti 8 mesi per Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera TGCOM

Falso elettorale, chiesti 8 mesi per il capogruppo della Lega Riccardo Molinari Domani

Si chiude la vicenda legata alle elezioni amministrative a Moncalieri nel 2020 e a un’esclusione dalla lista elettorale. Assolti anche gli altri due imputati ...Il Tribunale di Torino ha assolto “perché il fatto non sussiste” Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, e altri due esponenti del Carroccio imputati per concorso in falso nella presenta ...