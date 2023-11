Fabiola Sciabbarrasi | chi è il nuovo compagno Luca Di Tolla dopo Pino Daniele

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 novembre 2023)la fine del matrimonio conè legata al, il nutrizionista e preparatore atletico,Didal 2019. La 55enne sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove si racconterà tra carriera e vita privata. Romana classe 1968, ha nel passato una carriera da modella, sfilando per brand come Bluemarine e Armani. incontranel 1992 a casa di Massimo Troisi. Un colpo di fulmine che ha portato il cantautore a lasciare la moglie ed iniziare una relazione con lae le conseguenti nozze: dalla loro unione sono arrivati Sara, Sofia e Francesco. Il matrimonio con ...