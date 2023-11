F1 | GP Las Vegas 2023 | programma | date | orari e diretta tv

(Di venerdì 10 novembre 2023) Dopo una settimana di pausa, è tempo della storica prima volta negli Usa, vale a dire il ventunesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello con il Gran Premio di Las: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming della gara statunitense conche saranno paradossalmente mattutini in Italia perché si corre in notturna sul posto. Niente sprint, si torna al canonico. Venerdì 17 novembre alle ore 05.30 italiane si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 09 sarà già tempo di assistere alle prove libere 2. Sabato 18 novembre alle ore 05.30 inizieranno le prove libere 3, mentre alle ore 09 ecco le attesissime qualifiche. Infine, domenica 19 novembre toccherà alla gara che inizierà alle ore 07. La ...

Max Verstappen, tre volte campione del mondo della Red Bull, non le manda a dire, e dopo la bordata nei confronti del Gran Premio die della Sprint Race , si scaglia ancora una volta contro ...

F1 | Ferrari: a Las Vegas con una livrea per celebrare il passato Motorsport.com - IT

Ferrari, nuovo look in stile anni '70 per il weekend di Las Vegas - Sportmediaset Sport Mediaset

La gara sulla Strip suscita scetticismo sin dal suo annuncio. In parte comprensibile, ma non bisogna esagerare ...