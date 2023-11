F1 GP Austin 2023 | respinto il ricorso Haas | non cambia l’ordine di arrivo del GP texano

(Di venerdì 10 novembre 2023) La FIA hala richiesta di revisione dellain merito al risultato del Gran Premio degli Stati Uniti, che si è corso adlo scorso 22 ottobre. Nei giorni scorsi la scuderia statunitense aveva esercitato il proprio diritto di revisione del risultato denunciando come almeno quattro avversari avessero infranto le regole sui track limits. Secondo i giudici, però, le prove alla base delcontro Alexander Albon, Logan Sargeant, Sergio Perez e Lance Stroll non soddisfano i requisiti richiesti per reclami di questo genere e, dunque, la vicenda è stata chiusa.didel GPè quindi confermato definitivamente. SportFace.

La FIA ha respinto il diritto di ricorso del team Haas per presunte violazioni dei track limits durante il Gran Premio degli Stati Uniti