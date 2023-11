Expo 2025 | Puglia verso partecipazione | Vattani incontra a Tokyo assessore regionale Delli Noci

Lo sguardo è già rivolto alle grandi opportunità diOsakache intendiamo cogliere pienamente e per le quali siamo già al lavoro. Ringrazio l'Ambasciata d'Italia in Giappone che ci ha ...

Osaka, presentato il padiglione italiano per Expo 2025 – Ministero ... Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Il Padiglione Italia di Expo Osaka 2025 Niiprogetti.it

Il commissario generale Mario Vattani ha incontrato a Tokyo l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, a capo di una missione di sistema che in questi giorni ha s ...(ANSA) - ROME, NOV 9 - Expo 2025 Osaka on Wednesday approved the general design for the Italian Pavilion. The approval is an important milestone, achieved so far by just over a dozen countries, an ...