(Di venerdì 10 novembre 2023) Si è svolto ieri il secondo giorno di regate aglidiin. Ottima la prova dell’Italia con gli equipaggi. Di seguito la nota di feder.it Bene le prove di Germani Bertuzzi che si trovano al primo posto in classifica nella classe 49erFX. Molto bene anche nella classe Nacra 17 Ugolini Giubilei che si trovano anch’essi al primo postoclassifica provvisoria. Anche ieri le regate sono state caratterizzate da poco vento che ha comunque permesso di svolgere molte prove e di dare quindi una fisionomia più precisa alla classifica. Per la classe 49erFX in risalita l’equipaggio Stalder Speri che si è attestato nella top ten,impegnativa per Tita-Banti nella classe Nacra 17, si attestano al momento nella top five. Difficile la ...

Tra le mete preferite dagli(e non solo) in qualsiasi stagione dell'anno c'è senza ombra di dubbio Gran Canaria . Si ... moto e sci acquatici, escursioni in barca,, pesca in alto mare, ...

Vela, Ugolini e Giubilei passano al comando agli Europei Nacra 17! Tita e Banti quarti dopo cinque regate OA Sport

Europei di Vela, gli Azzurri in Portogallo: la gara della seconda giornata Il Faro online

Inaugurata l'esposizione organizzata per i cento anni della Triestina Vela Trieste, 10 nov - "La mostra 'Ship portraits' è un regalo alla città di Trieste, indissolubilmente legata al ...È terminata poco fa a Vilamoura la seconda giornata dei Campionati Europei di Nacra 17, evento di qualificazione olimpica continentale (in palio un solo pass per genere tra i Paesi non ancora qualific ...